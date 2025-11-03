El canciller de Perú, Hugo de Zela, anunció este lunes que romperán relaciones con México, tras confirmar que la primera ministra durante el Gobierno de Pedro Castillo, Betssy Chávez, se encuentra asilada en la embajada de México en Lima.

Cabe recordar que Chávez está procesada por su participación en el intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo a fines de 2022.

El ministro de Relaciones Exteriores expresó, en medio de una conferencia en Torre Tagle, que recibió la noticia “con sorpresa y con profundo pesar”, asegurando que Lima tomó la decisión de cortar las relaciones con México ante este “acto inamistoso”.

De Zela señaló además que en el país azteca ha intentado mostrar a los implicados como “víctimas”, tanto en el gobierno de Manuel López Obrador como el de Claudia Sheinbaum.

“México pretendió construir una realidad paralela respecto a los hechos que ocurrieron, difundiendo una versión tendenciosa e ideologizada”, añadió el canciller peruano, refiriéndose a lo sucedido con Betssy Chávez.

Asimismo manifestó públicamente que “México persiste en su equivocada e inaceptable posición, que ha llegado al punto de obligar a Perú a romper relaciones diplomáticas con un país con el cual, hasta antes de estos hechos, manteníamos una relación fraternal y de múltiples coincidencias”.

Sin embargo, el ministro de Relaciones Exteriores explicó que el rompimiento de relaciones diplomáticas con México no implica la suspensión de las actividades consulares.

“Nuestros compatriotas en México continuarán bajo la protección de nuestros cónsules y los mexicanos en Perú seguirán amparados por las autoridades consulares mexicanas”, enfatizó.