Un terremoto de magnitud 6,0 sacudió este jueves el noreste de la isla filipina de Mindanao, sin que las autoridades hayan activado de momento la alerta de tsunami, una semana después de un doble terremoto en la misma isla.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que registra la actividad sísmica en todo el mundo, indicó que el terremoto tuvo lugar a las 7:03 hora local (23:03 GMT) con el epicentro a 69 kilómetros de profundidad y unos 67,5 kilómetros de Surigao del Norte, al noreste de la isla.

La agencia sismológica de Filipinas (Phivolcs) indicó que el movimiento telúrico se sintió en varias ciudades de la región de Caragá (que alberga a Surigao del Norte), donde viven cerca de tres millones de personas.

Las autoridades filipinas no emitieron alerta de tsunami tras el sismo, que se produce una semana después de un doble terremoto en Mindanao (un primero de magnitud 7,4 y otro horas después de 6,7), que dejaron nueve muertos y cerca de un millón de afectados en el sureste de la isla.

Además, Filipinas fue sacudida el 30 de septiembre por un terremoto de 6,9 que se saldó con 79 muertos en la isla de Cebu.

Filipinas se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica en la que cada año se registran unos 7.000 terremotos, la mayoría moderados.