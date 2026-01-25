La tranquilidad del municipio de Aracataca, Magdalena, se vio interrumpida en la noche del sábado 24 de enero por un atentado sicarial que dejó como saldo una pareja de esposos muerta.

De acuerdo con el reporte de la Policía, el doble homicidio se registró hacia las 11:00 de la noche del sábado, en el barrio El Recreo.

Las víctimas fueron identificadas como Jorge Luis Torres Rojano, de 26 años, y Kelly Paola Sierra, de unos 30. Ambos se encontraban en el interior de la vivienda en la que residían juntos cuando fueron atacados con arma de fuego.

Según vecinos, hasta la casa llegaron dos sujetos en moto y el que hacía las veces de parrillero descendió del vehículo, desenfundó un arma, ingresó al inmueble y disparó en repetidas ocasiones contra la pareja, para luego huir con su cómplice rápidamente.

Los cuerpos de Jorge Torres y Kelly Sierra quedaron tendidos en el suelo de una de las habitaciones de la vivienda. Él presentó ocho heridas visibles en piernas y brazos, y ella registró tres heridas en tórax, brazo y pierna.

La hermana del occiso le contó a las autoridades que la pareja de esposos tuvo una discusión con un vendedor de drogas horas antes del crimen.

“Según la versión de la hermana del hombre asesinado, él y su pareja fueron a comprar droga y suministraron como método de pago un DVD y dicen que el expendedor le reclamó horas después, ya que no funcionaba, y lo amenazó (a Jorge) de muerte con un revólver, y le dijo que le diera el dinero de la droga o lo iba a matar. Horas después llegó una persona de sexo masculino, el cual lo conocen como ‘Veneco’”, indicó la Policía.

Con esta información, las autoridades investigan una posible relación de los hechos narrados con el doble homicidio.