Luego de que llegara a la Fiscalía una denuncia contra Carlos Caicedo, exgobernador del Magdalena y candidato presidencial, por acoso y abuso sexual, la Procuraduría anunció este viernes la apertura de una indagación previa para esclarecer estos hechos que involucran, además, a algunos funcionarios de su administración.

Los hechos se remontan a cuando Caicedo estaba al frente de la administración departamental, cargo que ocupó de enero de 2020 a octubre de 2023, renunciando dos meses antes de concluir su periodo.

De acuerdo con los testimonios de las mujeres, el exgobernador y algunos altos funcionarios de su movimiento político condicionaban el acceso a ascensos, estabilidad laboral o mejores salarios a aceptar propuestas sexuales e insinuaciones.

Entre los testimonios está el de una mujer que aseguró que Caicedo le habría insinuado que subiera a su habitación durante un evento oficial del departamento con el fin de “complacerlo” a cambio de favorecerla con ascensos y cargos bajo su poder.

Ante esto, la Procuraduría Regional de Instrucción del Magdalena decretó la práctica de pruebas, con el fin de establecer si existen denuncias previas, vínculos laborales y actuaciones penales relacionadas con los presuntos hechos materia de la indagación.

El Ministerio Público determinó que esta indagación previa tiene como objetivo esclarecer los hechos, identificar a los posibles responsables y determinar si hay mérito para abrir una investigación disciplinaria, garantizando en todo momento el debido proceso y los derechos de las partes involucradas.

Esta semana, el abogado Julián Quintana interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía por presunto acoso y abuso sexual. “Usar el poder para someter mujeres es una forma de violencia miserable. No más impunidad”, señaló.

En su cuenta de X, Caicedo se pronunció desmintiendo las denuncias y dijo: “No es casualidad que, tras aprobarse las firmas, reaparezcan las viejas estrategias para distraer y desestabilizar. Un chat sin verificación no es evidencia”.