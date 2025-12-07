Tras 97 años de haber ocurrido la ‘Masacre de las Bananeras’, en el Magdalena, esta fue declarada como crimen de Estado.

Lo hizo, por primera, el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, este sábado 6 de abril en el marco de un evento público en la Plaza del Centenario del municipio de Ciénaga, en el que a su vez comparó este hecho con la realidad que hoy afronta el país.

Indicó el mandatario de los colombianos que fue un crimen del Estado en contra de trabajadores desarmados que exigían condiciones laborales dignas a la United Fruit Company, una multinacional estadounidense que controlaba la producción bananera en esta parte de la Región Caribe. “La fruit company mató a los trabajadores y Estados Unidos quiere hacer lo mismo ahora”, haciendo alusión a las presiones políticas que existen.

Andrea Puentes/Presidencia de la República

La ‘Masacre de las Bananeras’, considerada como uno de los acontecimientos más dolorosos para el movimiento obrero colombiano, no debe repetirse nunca, y por ello el Presidente aprovechó la ocasión para pedirle a las fuerzas militares que “cuando una orden vaya en contra de la dignidad humana, ningún militar debe obedecerla. Ni matar trabajadores como los que aquí cayeron hace 97 años ni a nadie inocente. La fuerza pública respeta la Constitución del 91 y la constitución de la humanidad”.

Este acontecimiento doloroso de hace casi un siglo ocurrió entre la noche del 5 y la madrugada del 6 de diciembre del año 1.928. Quedó inmortalizada en la obra ‘Cien años de Soledad’, de Gabriel García Márquez, de la siguiente manera: ‘La huelga grande estalló. Los cultivos se quedaron a medias, la fruta se pasó en las cepas y los trenes de ciento veinte vagones se pararon en los ramales. Los obreros ociosos desbordaron los pueblos. La calle de los Turcos reverberó en un sábado de muchos días, y en el salón de billares del Hotel de Jacob hubo que establecer turnos de veinticuatro horas’.