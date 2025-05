Mediante sentencia proferida el pasado jueves, el Consejo de Estado declaró la nulidad de la elección de Rafael Alejandro Martínez como gobernador del Magdalena para el periodo 2024 – 2027 en representación del movimiento Fuerza Ciudadana, por haber incurrido en doble militancia política.

Para la Sala Electoral, quedó en evidencia la “infracción normativa” que materializó Martínez el 21 de septiembre de 2023 en el evento abierto al público de la ‘Villa Olímpica’, en Santa Marta, a favor de las aspirantes María Charris y Miguelina Pacheco, candidatas por el Partido de La U, agrupación diferente a la que avaló a Rafael Alejandro.

“Por lo cual con su actuación contravino la lealtad y disciplina que le era exigible a favor de los aspirantes inscritos por Fuerza Ciudadana al Concejo de Santa Marta y a la Asamblea del departamento del Magdalena”, indicó el Consejo de Estado en su decisión.

La demanda

La alta corporación de lo contencioso administrativo resolvió una demanda en contra del acto que declaró la elección de Martínez, en la que el accionante argumentó que Rafael, en calidad de aspirante a la Gobernación del Magdalena, “brindó apoyo real y material” a Miguelina Pacheco, quien perseguía una curul al Concejo distrital, y a María Charris Pizarro, quien iba a la Asamblea departamental.

Como material probatorio, el demandante presentó tres videos en formato MP4 del evento en la ‘Villa Olímpica’.

“‘¿Qué número?’ y el público respondía ’52, decía luego: ‘¿qué partido?’ y el público contestaba ‘la U’, luego decía ‘¿qué partido?’, la gente decía ‘la U’ y manifestó: ‘nojoda imposible que se les olvide’ y risas. ‘¿y al Concejo?’, respondía el público: ‘uno’, el candidato a la Gobernación interrogaba: ‘¿qué partido?’, la gente decía ‘U’; luego, él gritó fuertemente: ‘vamos a apoyar el número uno al Concejo’“, dijo Martínez durante el evento, según recoge la sentencia del Consejo de Estado.

Martínez respondió

El saliente gobernador, por su parte, publicó en la red social virtual de X: “Lo que no logran en las urnas, lo persiguen con maniobras políticas en los escritorios. Que quede claro: no salimos por corrupción, no nos apropiamos de bienes públicos ni cometimos delito alguno. Anulan la elección basándose en una supuesta doble militancia, sustentada en un video editado con fines publicitarios y periodísticos. Así, 306 mil votos son burlados por un tecnicismo, en una clara persecución contra @fzciudadana”.

Y el presidente Gustavo Petro también ‘trinó’: “Acato la decisión judicial sobre el gobernador del Magdalena, pero no puedo compartirla. Afecta el bloque de constitucionalidad, contradice la convención americana de derechos humanos, (...) En una coalición política, autorizada por la Constitución, no hay doble militancia. Coaligarse es la ayuda de dos o más fuerzas políticas para ganar una gobernación o alcaldía, la doble militancia es militar en dos partidos al mismo tiempo, por tanto no es lo mismo”.