El ministro de salud, Alejandro Gaviria, explicó que este lunes que la aplicación de la vacuna contra la fiebre amarilla entre los turistas nacionales que visiten las zonas de riesgo se constituye en una recomendación, mas no es una exigencia.

Así lo comunicó a través de una rueda de prensa en la que aclaró que la obligatoriedad de la presentación el carné solo se hará para los viajeros y de manera especial los provenientes de Brasil, República del Congo, Angola y Uganda, sin importar su nacionalidad.

Aclaró que 'no se exigirá el carné de vacunación a viajeros nacionales, pero recalcó que 'será necesario para personas provenientes del exterior'.

A los pasajeros en los vuelos que provengan de Brasil el carné deben tenerlo dentro del pasaporte, las autoridades migratorias podrán pedirlo. Indicó que 'para viajeros que vienen de otras regiones como Panamá, Ecuador, Bolivia y Perú, se recomienda la vacunación pero no se hace exigible', dijo Gaviria.

Indicó que este sábado 1o. de abril habrá jornada de vacunación en todo el país para la población en general, y será gratuita

DETALLES

Estos son algunos puntos destacados durante la conferencia realizada con los medios de comunicación:

. La fiebre amarrilla es una enfermedad de origen viral, mortal, que se transmite a través del mosquito.

• La vacuna es efectiva para evitar la enfermedad, dura toda la vida.

• 32 millones de personas han sido vacunadas en Colombia desde 1996.

• En el país se quiere hacer diferenciación de otros de la región que han sufrido casos mortales.

• Zonas de riesgo en Colombia: Amazonas, Caquetá, Casanare, Chocó, Guainía, Guaviare, Meta, Putumayo, Vaupés y Vichada. Santa Marta, Ciénaga y Aracataca (Magdalena), Convención, El Carmen, El Tarra, Teorama, Sardinata, Tibú, El Zulia, Aacarí y San Calixto (Norte de Santander), Riosucio, Carmen del Darién, Juradó, Nuquí y Ungía (Chocó) y Dabeiba, Mutatá, Turbo y Yondó (Antioquia). Las zonas boscosas de los ríos Orinoco, Meta, Vichada, Guaviare, Inírida, Vaupés, Putumayo, Caquetá y Amazonas y en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta.

• No hay actualmente problemas de salud pública, pero en estas regiones se han presentado indicios en el pasado.

• En las Américas Brasil ha tenido el mayor número de casos, con tasa de mortalidad de 32% de casos confirmados.

