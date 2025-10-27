A puertas de las festividades de fin de año, el municipio de Soledad se prepara en materia de prevención de accidentes de tránsito, de la mano de estrategias pedagógicas que buscan sensibilizar a los conductores al volante. Siendo la ingesta de bebidas alcohólicas una de las causas principales de los siniestros viales, los agentes del Instituto de Tránsito y Transportes de Soledad, han desplegado medidas como lo son las pruebas de alcoholemia aleatorias y puestos de control en zonas de entretenimiento nocturno, con el objetivo de reducir los índices de accidentalidad y prevenir la conducción en estado de embriaguez.

Por su parte, el director de la entidad, Santander Donado, destacó la importancia de la implementación de las estrategias pedagógicas para generar conciencia de los riesgos de conducir bajo los efectos del alcohol.

Cortesía @TransitoSoleda1

“Hoy estamos haciendo charlas preventivas, entrega de volantes, llaveros y todos los elementos que nos ayuden a promover este mensaje que siempre nos dicen, pero que aveces se nos olvida poner en práctica: entregar las llaves o usar el transporte público si vamos a consumir licor”, ratificó Donado.

Cortesía @TransitoSoleda1

Entregar las llaves se convierte en más que en un campaña, en un símbolo de conciencia ciudadana, que fomenta una cultura de responsabilidad al volante. Este compromiso sumado en esfuerzos por parte de la Alcaldía de Soledad y el IMTTRASOL, ha contado con la participación de más de 600 ciudadanos que han sido sensibilizados sobre las normas de seguridad vial.

