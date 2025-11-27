Dos personas perdieron la vida y tres más resultaron heridas en un accidente de tránsito en el sur del departamento de La Guajira.

Leer también: Joven de 22 años muere en accidente de tránsito en Barrancas

Las víctimas mortales fueron identificadas como Liginia Liñán Buelvas de Fuentes y Jhonatan Molina Ospino, conocido cariñosamente como ‘Cotero’, ambos oriundos del municipio de Urumita.

Se conoció que los heridos fueron trasladados a centros asistenciales en el departamento del Cesar.

El siniestro vial se registró en la tarde noche de este miércoles, en la vía que comunica al municipio de La Paz, Cesar, con Urumita, La Guajira.

Según la información preliminar, el vehículo tipo automóvil Nissan, color rojo, de placa BFX-463 de Bogotá era conducido por Jhonatan Molina Ospino, quien habría perdido el control del mismo, luego de intentar esquivar otro automotor que transitaba en sentido contrario, lo que provocó que se saliera de la vía e impactara violentamente contra una palma.

Importante: Asesinan a ‘cobradiario’ en atentado a bala en Maicao, La Guajira

Personal del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía realizó los actos urgentes e inspección judicial.