En un trabajo coordinado entre tropas del Grupo de Caballería Mediano N.° 2 Coronel Juan José Rondón, de la Décima Brigada del Ejército y la Policía Nacional, fue capturado alias el Cabezón, presunto cabecilla urbano del Ejército Gaitanista de Colombia-EGC-, mejor conocido como Clan del Golfo.

La diligencia judicial contra Naiver Oscar Villamil Yepes, se registró en el municipio de San Juan del Cesar, en el departamento de La Guajira.

Durante el procedimiento se le incautó una granada de fragmentación, la cual fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación, junto con el capturado, para su respectiva judicialización.

Según las autoridades, alias el Cabezón presuntamente era el encargado de coordinar cobros extorsivos a ganaderos y comerciantes en los municipios de San Juan del Cesar, Distracción, Villanueva, La Jagua de Ibirico y Urumita. Además, organizaba actividades de inteligencia delictiva contra personas prestantes de la región, con el fin de realizar secuestros y exigir altas sumas de dinero por su liberación.

Las investigaciones realizadas por inteligencia militar y policial permitieron establecer que este sujeto, al parecer, sería responsable de homicidios selectivos, de coordinar el microtráfico en el sur de La Guajira y de dirigir delitos como hurto, extorsión y violencia intrafamiliar. Así mismo, habría planeado atentar contra integrantes de la Fuerza Pública.

Con su captura se genera una afectación directa a la estructura criminal, debilitando su mando estratégico en los departamentos de La Guajira y Cesar, lo que representa una reducción en la comisión de delitos como homicidios y extorsiones que afectan a la población civil.

