Las cifras de homicidios bajo la modalidad de sicariato siguen en alza en el municipio de Maicao, La Guajira, con el nuevo hecho en el que un hombre perdió la vida en mano de delincuentes que le dispararon con arma de fuego.

Lea también: “Llegaron con espuma en la boca”: testigo narró llegada de los intoxicados al Hospital Barranquilla

La víctima fue identificada por las autoridades como Abimael Pérez Díaz, quien al parecer, se desempeñaba como mototaxista.

El crimen se registró a eso de las 7:30 de la mañana de este miércoles 24 de septiembre, sobre la carrera 5 con calle 25, jurisdicción del barrio Rojas Pinilla.

Lea también: Trabajos eléctricos programados en Soledad, Barranquilla y Baranoa este miércoles

Según la información preliminar, el mencionado fue interceptado por dos individuos que lo hicieron detener la marcha de su motocicleta y descender de la misma, para de inmediato propinarle varios disparos en cabeza y tórax.

Posteriormente huyeron en el vehículo en el que se movilizaban y en el de la víctima, con rumbo desconocido.

Lea también: Intoxicación masiva por consumo de licor adulterado en sector de El Boliche, Barranquilla: lo que se sabe hasta el momento

Por su parte, residentes del sector y transeúntes intentaron auxiliar al baleado, sin embargo, se percataron de que éste ya no tenía signos vitales y dieron aviso a unidades de la Policía Nacional, que llegaron y acordonaron la escena del crimen.

Finalmente, se conoció que la Policía municipal de Maicao, ordenó un plan candado para lograr la captura de los agresores y con ello, esclarecer los móviles de este nuevo homicidio que golpea a la comunidad del municipio fronterizo.