Como parte de las acciones de mejoramiento del servicio de energía, este miércoles 24 de septiembre se ejecutarán trabajos en distintos puntos del área metropolitana de Barranquilla y el Atlántico.

En el municipio de Soledad, técnicos especializados intervendrán el circuito 20 de Julio 17, con labores sobre un reconectador que alimenta los sectores de 3 de Noviembre, Renacer, Villa Adela 1 y 2, Zarabanda, Manuela Beltrán, Linda María y la urbanización Normandía (calles 41 a la 47 entre carreras 17 y 19).

Lea también: Distrito reitera defensa de su territorio en disputa limítrofe con Puerto: “Barranquilla no renunciará jamás a lo que le pertenece”

De manera paralela, en el barrio El Bosque de Barranquilla, se adelantarán trabajos menores entre las 2:00 de la tarde y las 6:00 de la tarde en el área comprendida entre las calles 60C a la 93 y las carreras 3 a la 9A.

Finalmente, en el municipio de Baranoa, cuadrillas de mantenimiento realizarán el cambio de un poste en el barrio Manzanares, a la altura de la calle 10 con carrera 20. Las labores se extenderán desde las 8:45 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde.

Lea también: Comienza el montaje de ‘Luna del Río’, la rueda de la fortuna de 65 metros que estará en el Gran Malecón

La empresa invitó a los usuarios a tomar las precauciones necesarias durante los horarios de ejecución, recordando que estos trabajos buscan garantizar mayor confiabilidad y continuidad en el suministro de energía.