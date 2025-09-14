Un nuevo accidente de tránsito cobró la vida de una persona de sexo masculino en carreteras del departamento de La Guajira.

La víctima es un joven que vestía bermuda de jean con suéter rojo y bóxer del mismo color, quien hasta el cierre de esta edición no había sido identificado.

El siniestro vial se registró en horas del mediodía de este domingo, en la vía que del municipio de San Juan del Cesar, conduce a El Molino.

Según la información preliminar, el mencionado chocó de frente contra un vehículo de carga pesada tipo camión de color rojo oscuro, de placa APA-054.

El fuerte impacto lo lanzó a un costado de la carretera y le causó la muerte en el acto.

Transeúntes que se percataron del accidente, intentaron auxiliar al afectado, pero ya no tenía signos vitales.

Personal del Laboratorio Móvil de Criminalística de Tránsito y Transportes, se encargaron de los actos urgentes y trasladaron el cadáver a la sede de Medicina Legal y Ciencias Forenses de San Juan del Cesar, para su proceso de identificación.

De igual manera, iniciaron las investigaciones para establecer la hipótesis del siniestro vial y determinar responsabilidades.