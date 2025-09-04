Investigadores de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturaron en Maicao, La Guajira, a Ronaldo José Urdaneta Rivas, ciudadano venezolano requerido con fines de extradición.

La orden judicial fue emitida en atención a una solicitud del Tribunal Séptimo de Control Judicial Penal del estado Lara, República Bolivariana de Venezuela. El hombre es investigado por los delitos de extorsión, asociación para delinquir y obstrucción a la libertad de comercio.

Según la información oficial, el privado de la libertad estaría vinculado a un atentado terrorista perpetrado el 14 de abril de 2025 contra la empresa Clam, en el municipio La Cañada de Urdaneta, Venezuela, donde fueron incendiados dos vehículos y se realizaron disparos contra la fachada del lugar.

El capturado fue puesto a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, para dar continuidad al proceso de extradición, y permanece bajo custodia de la Estación de Policía de Maicao.