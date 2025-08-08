En una solemne y emotiva ceremonia, el Batallón de Infantería Mecanizado N.° 6 Cartagena, unidad adscrita a la Décima Brigada, conmemoró los 206 años de la Batalla de Boyacá, hito fundamental en la gesta libertadora de Colombia, y celebró con orgullo los 215 años de profesionalización del Ejército Nacional, reafirmando su compromiso con la defensa, la soberanía y la construcción de la paz en el país.

El acto protocolario se llevó a cabo en las instalaciones del Batallón Cartagena, en Riohacha, La Guajira, con la participación de autoridades civiles, eclesiásticas, militares y policiales, además de miembros de la comunidad.

Durante la ceremonia se rindió homenaje a los héroes del pasado y del presente, exaltando los valores de Patria, Honor y Lealtad que han guiado al Ejército durante más de dos siglos.

Además, se entregaron reconocimientos a soldados destacados por su compromiso ejemplar y se rememoró la trascendencia histórica de la Batalla de Boyacá, que selló el camino hacia la independencia de nuestra nación.

Ejército Nacional Parte del acto de conmemoración.

Asimismo, se resaltó el papel que ha tenido el Ejército Nacional en el desarrollo social, la protección de la población civil y la consolidación del Estado en regiones apartadas del país.

Como parte de esta conmemoración, se hizo un llamado a los jóvenes guajiros a construir un proyecto de vida con propósito y disciplina, prestando su servicio militar en las unidades de la Décima Brigada. Incorporarse al Ejército no solo representa servir a la patria, sino también acceder a múltiples beneficios como formación, bonificación mensual, y programas educativos y laborales al culminar el servicio.