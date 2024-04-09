En una acción operativa adelantada por la Seccional de Investigación Criminal en el Distrito de Riohacha, la Policía Nacional capturó a dos presuntos integrantes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, luego de una labor de investigación y seguimiento.

{"titulo":"Enfermera que viajaba a realizarse diálisis falleció en accidente","enlace":"https://www.elheraldo.co/sucre/sucre-enfermera-que-viajaba-realizarse-unas-dialisis-fallecio-en-accidente-1084785"}

El procedimiento se llevó a cabo en la calle 22 entre carrera 21 y 22, de dicha ciudad, donde los investigadores judiciales materializaron las capturas de alias Juanca y alias Martha.

Según la Policía, a estas personas se les incautaron mediante la orden de allanamiento y registro 210 gramos de base de coca, dos cartuchos para armas de fuego, y dos celulares.

{"titulo":"PGN abre nueva investigación contra el exdirector de la Ungrd, Olmedo López","enlace":"https://www.elheraldo.co/la-guajira/olmedo-lopez-sera-investigado-por-presuntas-irregularidades-en-compra-de-tanques-de"}

Igualmente señalaron que en las labores investigativas realizadas, determinaron que alias Juanca se desempeñaba como cabecilla de zona para las Autodefensas Gaitanistas de Colombia en el municipio de Albania, evidenciando su importante rol dentro de la estructura de la banda delictiva.

Adicionalmente, señalaron que los capturados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente por el delito de concierto para delinquir, para seguir el proceso correspondiente para determinar su responsabilidad en los hechos imputados.

{"titulo":"Reconocido músico vallenato falleció por dengue ","enlace":"https://www.elheraldo.co/cesar/reconocido-musico-vallenato-fallecio-por-dengue-1084787"}

'La institución armada agradece el apoyo y la colaboración de la comunidad en la lucha contra el crimen organizado y reitera el llamado a denunciar cualquier actividad sospechosa que pueda afectar la tranquilidad y la convivencia pacífica de los ciudadanos', puntualizó la Policía.