La violencia volvió a sacudir la tarde del pasado jueves 12 de febrero al barrio El Silencio, en Barranquilla, donde un hombre de unos 50 años identificado como Blas Eduardo Ojeda Zúñiga, fue víctima de un atentado con arma de fuego en plena vía pública.

El hecho se registró hacia las 3:00 de la tarde, cuando Ojeda Zuñiga, se encontraba en la calle 79B con carrera 28, en ese momento un sujeto se le acercó caminando y, sin mediar palabra, le disparó en dos ocasiones.

El herido fue auxiliado inicialmente y trasladado al centro asistencial Camino La Manga, desde donde fue remitido a un hospital de mayor complejidad debido a la gravedad de las lesiones.

Según versiones entregadas por allegados y testigos, el ataque podría estar relacionado con presiones de grupos dedicados a préstamos informales tipo ‘gota a gota’.

De acuerdo con esta información, la víctima había arrendado su vivienda a personas que contrajeron deudas con cobradiarios y posteriormente abandonaron el inmueble sin saldar los compromisos.

Tras la salida de los arrendatarios, presuntos cobradores habrían intentado obligar al propietario a asumir dichas deudas, exigencia que este habría rechazado de manera enfática, situación que ahora es analizada como posible móvil del atentado.

Unidades de la Sijín de la Policía Metropolitana de Barranquilla (Mebar) adelantan labores de vecindario, recolección de testimonios y análisis de cámaras de seguridad para dar con el paradero del agresor y esclarecer plenamente los hechos.

Las autoridades no descartan ninguna hipótesis y recordaron que la violencia asociada a cobros ilícitos continúa siendo una de las problemáticas que más preocupa en distintos sectores de la ciudad.