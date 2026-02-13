Ya están a punto de completarse las 72 horas de la desaparición del artista cartagenero de la música urbana Deverson José Ríos Caicedo, conocido como DJ Dever, y la de sus dos colaboradores Leonard Rodríguez Iriarte y Anthony García, quienes lo acompañaban en la noche del pasado martes 10 de febrero en un evento privado en la zona costera del Atlántico.

Recientemente, el general Miguel Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, afirmó que había una investigación abierta por el extravío inesperado del artista y de sus compañeros de trabajo.

En entrevista con EL HERALDO, el general Camelo explicó que “el Grupo Gaula Mebar y el Gaula Atlántico adelantan acciones de investigación para esclarecer lo sucedido y dar con el paradero del DJ y las demás personas que fueron reportadas como desaparecidas. La camioneta Toyota Fortuner del artista fue encontrada abandonada y con las llaves puestas, por lo que será sometida a una inspección de peritos de la Sijín expertos en la búsqueda de huellas”.

El vehículo, de acuerdo con lo expuesto por Camelo, fue encontrado en el barrio La Paz, en la localidad Suroccidente de Barranquilla.

El alto oficial también comunicó a esta casa periodística que dos bailarinas que acompañaban al artista y hacen parte de su show fueron dejadas en un centro comercial del norte de la ciudad este miércoles 11 de febrero.

Según el comandante, luego de la aparición, las dos jóvenes entregaron algunos detalles a detectives del Grupo Gaula de la Policía del Atlántico y de Mebar, encargados de la investigación por el extravío del DJ y dos de sus colaboradores.

Ante este panorama, en el que son pocos los datos que se tienen sobre los tres hombres nativos de Bolívar, Passa Passa Sound System, compañía musical de la que hace parte el cartagenero Deverson José Ríos Caicedo, comunicó a través de su cuenta de Instagram sobre el aplazamiento de todas las presentaciones y compromisos que estaban pendientes del artista antes de su desaparición.

“Informamos a promotores, aliados y al público que, debido a la situación actual del artista DJ Dever, todas las presentaciones y compromisos programados para este fin de semana quedan suspendidos hasta nuevo aviso. Carmen de Bolívar, Barranquilla, Cartagena, Bogotá y pueblos aledaños esperamos poder compartir pronto con ustedes, empresarios y organizadores. Pronto nos pondremos en contacto con cada uno para solucionar todos los inconvenientes presentados por estas cancelaciones. En este momento nuestra prioridad es su bienestar y el de su equipo. Agradecemos la comprensión, el respeto y esperamos recibir su apoyo en esta difícil decisión. Gracias por su solidaridad”, se lee en la publicación.

Mensaje del alcalde de Cartagena

A través de su cuenta de X, el alcalde de la ciudad de Cartagena, Dumek Turbay, se refirió nuevamente al caso del DJ desaparecido.

En la publicación, el mandatario de los cartageneros hace claridad sobre los pasos que se han dado desde que se reportó la desaparición de DJ Dever y de sus colaboradores.

“Una vez recibido el reporte por parte de sus familiares la mañana del miércoles 11 de febrero, desde la @AlcaldiaCTG dimos aviso inmediato a las autoridades locales y a la Policía del Atlántico, quienes activaron los protocolos de búsqueda, investigación e inteligencia para esclarecer los hechos y dar con el paradero del artista”, se lee en el reporte.

Y añade que “no se han ahorrado esfuerzos, pues todas las fuerzas de seguridad del Estado están desplegadas en el territorio para dar con su paradero”.