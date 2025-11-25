Un adolescente de 15 años murió por inmersión el pasado lunes 24 de noviembre en la represa El Mocho, en el corregimiento de Campeche, jurisdicción de Baranoa. La víctima fue identificada como Marcos Rodríguez Cervantes, estudiante de décimo grado de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Campeche.

Según testigos, el joven se bañaba en el cuerpo de agua cuando desapareció repentinamente. Habitantes del sector y unidades del Cuerpo de Bomberos de Baranoa adelantaron la búsqueda y posterior recuperación del cuerpo, en un punto ubicado en jurisdicción de Sabanalarga, cerca de La Puntíca.