Doble homicidio en Las Nieves: “mi hermana vivía con sus hijos en Medellín”

“Nosotros habíamos tratado de comunicarnos con mi hermana desde la mañana de ese domingo, pero no respondía. Se había ido con un amigo a tomarse unas cervezas y no respondía. En la noche me dio la noticia una amiga que su nombre había salido en un video del Facebook. Salía el nombre de ella con el apellido. Y ahí fue donde me enteré de la noticia. Y ahí me comuniqué con el cuadrante del barrio Las Nieves. Y me confirmó que era mi hermana”, manifestó la mujer.