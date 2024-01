Con “derecho de petición”, Ober solicita que revisen caso de “suplantación”

Hay que recordar que el Negro Ober, después de múltiples traslados por centros carcelarios del país, hoy permanece en la Cárcel La Picota de Bogotá.

Desde allí, según la misiva obtenida por este medio, el preso eleva un “derecho fundamental de petición” dirigido al director de este centro carcelario capitalino, Horacio Bustamante, en la que solicita una “entrevista con el mayor César Valero para denunciar con el públicamente que están utilizando mi nombre para extorsionar”.

En el documento, Ober hace referencia que “esta vez en el municipio de Malambo, donde yo no tengo ningún tipo de injerencia, y estoy dispuesto que haga un cotejo de voz porque me están perjudicando… Hay otros presos o internos que quieren dañar mi tranquilidad y no estoy dispuesto que eso pase ya que van varias veces que lo han hecho y han llegado varios allanamientos a mi celda donde me encuentro y no me han encontrado nada en absoluto. Por tal manera le solicito de manera cordial su intervención”.