Hacia el mediodía de este jueves 5 de febrero, se registró un ataque armado en el barrio Nuevo Horizonte del municipio de Sabanalarga que dejó como saldo un hombre herido.

Según el informe suministrado por la Policía del Atlántico, siendo las 12:50 p. m., la víctima se encontraba caminando por una calle cuándo, de un momento a otro, fue interceptado por un sujeto a pie.

El desconocido, con arma de fuego en mano, le propinó dos violentos disparos, para posteriormente darse a la fuga con rumbo desconocido.

Malherido, el hombre de 41 años fue rápidamente trasladado hasta el hospital de Sabanalarga, donde recibe atención médica bajo pronóstico reservado. Hasta el momento, las autoridades no han identificado al lesionado.

Frente a estos hechos, oficiales de la Policía Nacional, adelantan labores de verificación y recolección de información que permitan esclarecer los móviles del caso y dar con la captura de los responsables.