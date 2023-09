Destruyen vivienda de presunta asesina de mujer en Carrizal

Sumado a esto, al parecer, los moradores del sector intentaron prenderle fuego al domicilio, siendo evitado por personal de la Policía Metropolitana de Barranquilla. “Es un hecho lamentable que rechazamos a todas luces. No es posible y no podemos tener consideración con hechos que continúan generando violencia en un sector. Aquí hay una comunidad que entendemos su dolor por la pérdida de la vida de una compañera habitante de esta zona, pero estas acciones violentas no deben continuar”, expresó el comandante de la Mebar, el general Jorge Urquijo.

“Afortunadamente, nuestras unidades de policía fueron alertadas, llegaron, ya la vivienda estaba destrozada, pero evitamos que generaran una conflagración que sin duda iba a afectar a demás viviendas. Esto no tiene ningún sentido común y aquí vamos a actuar con todas las capacidades judiciales para investigar a los que incitaron este hecho y lograr la captura con la investigación pertinente de la mano con la Fiscalía General de la Nación”, agregó el oficial.

Urquijo confirmó que en el lugar se encuentra instalado un servicio de Policía, que va a permanecer hasta que logren identificar las personas que generaron este hecho.