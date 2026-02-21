Un homicidio con arma de fuego se registró en la noche de este viernes 20 de febrero en el barrio Siete de Abril, en la localidad Metropolitana de Barranquilla, donde un hombre fue asesinado mientras cumplía labores de vigilancia.

La víctima fue identificada como Óscar Wilson Pérez Pedraza, de 51 años, conocido con el apodo de ‘Sapito’, quien se desempeñaba como celador de un parqueadero informal ubicado en la calle 49 con carrera 1A.

Según las autoridades, el crimen ocurrió hacia las 9:00 de la noche, cuando un hombre que se movilizaba en motocicleta llegó al lugar y, sin mediar palabra, desenfundó un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones, causándole una herida mortal en la región occipital. El vigilante falleció en el sitio.

De acuerdo con la información recopilada, la víctima no registraba antecedentes judiciales, y, según manifestó su hijo, no tenía problemas ni amenazas conocidas, lo que mantiene abiertas varias líneas de investigación.

Las primeras hipótesis apuntan a un caso de sicariato, posiblemente relacionado con un ajuste de cuentas, aunque las autoridades no descartan otros móviles. En el sector donde ocurrió el homicidio se reporta presencia de estructuras delincuenciales como Los Costeños, así como injerencia del GAO Clan del Golfo.

Las diligencias judiciales y la investigación quedaron a cargo del CTI, que adelanta labores de vecindario, entrevistas y verificación de cámaras de seguridad para esclarecer los hechos y dar con el responsable.