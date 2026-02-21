Ni un año tras las rejas estuvo Édgar Jair Aguilar Soto, el señalado feminicida de Clara Milena Álvarez Díaz, la mujer que fue asesinada el 19 de abril de 2025 en una vivienda ubicada en el barrio Sinaí, en Soledad.

Días después, el sujeto se entregó a las autoridades tras presentarse en las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía, en el centro de Barranquilla, y el 30 de abril de 2025, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento intramural mientras avanzaba la investigación por el delito de feminicidio.

Sin embargo, tras permanecer en un centro carcelario durante 10 meses, la defensa solicitó la libertad, argumentando que se configuró el vencimiento de términos debido al tiempo transcurrido sin la realización de la audiencia correspondiente.

Sin embargo, el Juzgado Municipal con Funciones de Control de Garantías de Soledad negó la solicitud en primera instancia señalando que la Ley 2477 de 2025 amplió los plazos procesales hasta 240 días para casos de feminicidio. No obstante, la defensa apeló indicando que dicha reforma legal no podía aplicarse retroactivamente, ya que los hechos investigados ocurrieron antes de la entrada en vigencia de la nueva norma, es decir el 11 de julio de 2025.

Posteriormente, el Juez del Circuito de Soledad concluyó que habían transcurrido más de 140 días desde la radicación del escrito de acusación, superándose el término legal previsto en la normativa vigente al momento de los hechos y que no se demostró que la demora judicial fuera atribuible a la defensa ni al señalado de cometer el feminicidio.

Por esto, revocó la decisión de primera instancia y ordenó la libertad inmediata por vencimiento de términos, lo que no quiere decir que el procesado deje de estar vinculado al feminicidio, por lo que el caso sigue abierto.

Los hechos

Esta historia se remonta a eso de las 5:25 de la mañana del 19 de abril de 2025, cuando gritos desde el interior de una vivienda de la carrera 33 Sur con calle 76 alertaron a los vecinos.

Al acudir hasta el lugar fueron allegados de Clara Milena, de 44 años, quienes manifestaron que su cadáver permanecía en su dormitorio con múltiples heridas en la cabeza y en el cuerpo, al parecer, ocasionadas con un martillo y un cuchillo.

La versión de las personas indicó que Clara Milena habría tenido una confrontación con su pareja y fue este quien, en medio de un forcejeo, tomó cosas que tenía a su mano y empezó a hacerle daño hasta quitarle la vida.

“Según la información suministrada por la hija adolescente, de la hoy occisa, manifiesta que encuentra a su madre en una habitación de la vivienda, que sostuvo una riña con su cónyuge y le causa las heridas con un arma blanca, y objeto contundente (martillo)”, describió en su momento la Policía Metropolitana a través de un reporte.