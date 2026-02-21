Un ataque con arma de fuego registrado en la noche de este viernes 20 de febrero dejó como saldo una persona muerta y dos más heridas en el barrio Carrizal, en la localidad Metropolitana de Barranquilla.

El hecho ocurrió hacia las 8:47 p. m., en la carrera 3E con calle 49B, cuando un grupo de personas se encontraba departiendo frente a un domicilio y fue sorprendido por sujetos armados, quienes abrieron fuego y posteriormente se dieron a la huida.

La víctima fatal fue identificada como Luis Fermín Padilla Alfaro, de 25 años, quien fue trasladado al centro asistencial La Alboraya, donde falleció debido a la gravedad de las heridas.

En el mismo hecho resultaron lesionados Josué David Martínez Altamar, de 36 años, e Iván Antonio Hernández Ortega, de 39 años, quienes permanecen bajo observación médica.

De acuerdo con información oficial, el sector donde se registró el ataque presenta injerencia la estructura criminal ‘Los Costeños’.

Las autoridades informaron que personal del CTI realizó los actos urgentes y asumió la investigación para establecer los móviles del hecho e identificar a los responsables.

No obstante, de acuerdo con información suministrada por las autoridades, se indaga sobre las anotaciones judiciales de las víctimas en el Sistema Penal Oral y Acusatorio, SPOA, para ver si guardarían relación con el atentado.

Según la Policía, Josué David Martínez Altamar tiene registros por porte ilegal de armas de fuego, hurto, amenazas, homicidio y hurto calificado. Mientras que se indaga si Hernández Ortega tenía activo algún proceso en su contra.

Hay que señalar que este nuevo hecho de sangre en Carrizal sucedió solo con 48 horas de diferencia con el crimen de Hendry Dany Henriquez Niebles, de 27 años, ocurrido en la tarde del pasado miércoles 18 de febrero.

Dentro del informe de las autoridades quedó plasmado que el hombre se encontraba en su residencia, en la carrera 3B con 51C - 66, muy cerca de la ubicación del más reciente atentado, cuando fue abordado por dos sujetos en una motocicleta. El parrillero sacó un arma de fuego y la accionó en contra de este en varias ocasiones.

Posterior a ello, su muerte fue confirmada en un centro médico adonde fue trasladado.