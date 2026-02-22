Un joven de 23 años fue asesinado a tiros la tarde de este sábado 21 de febrero en el barrio La Sierrita, en el suroriente de Barranquilla.

La víctima fue identificada como Edwin Junior Morales Mercado, quien recibió varios impactos de bala en un ataque perpetrado hacia la 1:30 p. m. en la calle 54 con carrera 6. De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, el joven fue abordado por dos hombres que se movilizaban en motocicleta. El parrillero descendió el arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones, dejándolo gravemente herido en el lugar.

Morales Mercado fue auxiliado y trasladado a la Clínica San Ignacio, donde minutos después se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.

Según el reporte oficial, el hoy occiso registraba una anotación judicial por el delito de lesiones personales. Además, información recopilada por investigadores en el sector señala que presuntamente haría parte de una pandilla delincuencial conocida como “Los Z”.

Unidades de la Policía Metropolitana adelantan labores de verificación y revisión de cámaras de seguridad en la zona para establecer los móviles del crimen y dar con la identidad y paradero de los responsables.