Un nuevo hecho criminal fue reportado en el barrio Las Nieves, en la localidad Suroriente de Barranquilla, en la noche de este viernes 20 de febrero.

La comunidad alertó a eso de las 8:50 de la noche a la Policía Metropolitana sobre unas detonaciones de proyectil de arma de fuego en la carrera 22 con calle 24, frente a un domicilio en el que se encontraba Alberto Mario Rosillo Pestaña, de 56 años de edad y conocido con el apodo de ‘El Manco’.

Testigos señalaron que un individuo a pie llegó hasta donde se encontraba Rosillo Pestaña y, en un movimiento fugaz, sacó un arma de fuego con la que lo impactó en un par de ocasiones. Los balazos, al parecer, hicieron blanco en la cabeza de la víctima y le quitaron la vida de manera instantánea.

Luego de esa acción, el criminal salió corriendo de la escena y se embarcó en una motocicleta que era conducida por un cómplice.

En el sitio, allegados señalaron que Alberto Mario Rosillo era tío de Michael Jordan Márquez Rosillo, conocido como ‘Yoyo’, quien murió en medio de un atentado criminal registrado en la misma dirección el pasado Domingo de Carnaval 15 de febrero.

Ese día, en medio de la efervescencia por la fiesta, un pistolero llegó hasta la entrada de un estadero que era administrado por Márquez Rosillo y le disparó en repetidas ocasiones, causándole la muerte de forma inmediata.

Tras las detonaciones, se generó pánico entre vecinos y comerciantes del sector, quienes alertaron a las autoridades y trataron de auxiliar a la víctima, pero luego se confirmó su deceso.

Las autoridades buscan ahora pistas de un sujeto conocido con el alias de ‘Popeye’, quien sería integrante de ‘los Pepes’ y sospechoso de participar en los ataques de tío y sobrino.

La Policía indicó que Rosillo Pestaña podía tener nexos con miembros de ‘los Costeños’.