Por Juliana Benavides

X: @Juliaana_BM

En el corazón del tradicional Barrio Abajo, donde la historia y la cultura barranquillera respiran en cada esquina, el color comenzó a transformar los muros en relatos vivos. El proyecto Galería a Cielo Abierto, impulsado por la Alcaldía de Barranquilla en articulación con la Corporación Tierra SOS, convirtió las paredes del sector en una galería urbana que también tiene un capítulo especial dedicado al deporte y, por supuesto, al Junior.

“Este proyecto nace de la necesidad de recuperar los espacios de la ciudad, de darles una transformación total y convertirlos en escenarios donde la gente pueda venir a disfrutar, a tomarse fotos y a conocer la historia que está narrada en estos muros”, explica Waldir Robles, artista participante.

Sergio Polo Murales que adornan hoy varias de las paredes del emblemático Barrio Abajo.

Abogado de 27 años y artista empírico, Robles resalta que uno de los mayores logros fue la participación de grafiteros que tradicionalmente han sido estigmatizados. “Muchas veces nos posicionan como vándalos, pero esto es una oportunidad para demostrar que somos quienes estamos embelleciendo la ciudad. Cuando trabajamos de la mano con la institucionalidad podemos hacer cosas increíbles”.

Los murales están organizados por secciones: personajes, arquitectura, gastronomía y deportes. En esta última, la pasión rojiblanca se roba las miradas.

Sergio Polo Murales que adornan hoy varias de las paredes del emblemático Barrio Abajo.

“El mural que yo hice está compuesto por la bandera de Barrio Abajo y un grupo de hinchas de Junior que siguen al equipo desde hace muchísimos años. Quise tenerlos en cuenta porque el barrismo social es algo que nos fortalece como grupo y como seguidores del club”, afirma.

La obra es un homenaje directo al Junior de Barranquilla y a la energía que se vive en la tribuna. Curiosamente, fue pintada días antes de la última final del equipo. “Es una tribuna llena de bengalas, de alegría, de carnaval… y fue lo que sucedió días después en la final. Para mí este muro me representa a mí y a muchos junioristas del Barrio Abajo”.

En el centro del mural aparece Teófilo Gutiérrez, sosteniendo un balón antiguo que simboliza la llegada del fútbol a Colombia por Barranquilla. “Teo es un referente en lo deportivo y en lo personal para muchos jóvenes. Tiene un toque especial y representa el fútbol barranquillero. Por eso hace parte de mi mural”.

Para Robles, el mensaje es claro: “Barranquilla respira Junior. Es un fenómeno sociocultural que mueve la ciudad incluso anímicamente. Esto es un homenaje al fútbol barranquillero y a la gente que arma el carnaval en la tribuna”.

Sergio Polo Murales que adornan hoy varias de las paredes del emblemático Barrio Abajo.

El impacto ha trascendido fronteras. Por el sector han pasado visitantes de todas las edades, además de personalidades como Shakira, Beéle y el periodista español Cristóbal Soria.

Finalmente, el artista deja una reflexión: “Queremos que la gente disfrute esto, que lo cuide y que cambiemos ese estigma sobre el grafitero. Somos los que le damos color y una visión diferente a muchas realidades”.

En Barrio Abajo, el arte y el fútbol hoy juegan en el mismo equipo.