Hacia las 5:20 de la tarde de este viernes 20 de febrero fue asesinado a balazos en el barrio San Luis, en la localidad Metropolitana de Barranquilla, Auber Fernando Lora Cárdenas, presunto integrante del Clan del Golfo y conocido dentro de este grupo armado como alias ‘El Padre’.

Según información suministrada por las autoridades, Lora Cárdenas fue abordado por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta. Sin mediar palabra, los atacantes accionaron un arma de fuego en repetidas ocasiones, dejándolo sin vida en el lugar de los hechos.

El crimen ocurrió en la calle 92 con carrera 2D. La víctima, de 45 años y nativo de El Carmen de Bolívar, recibió impactos de bala en la región occipital y en el tórax, heridas que le causaron la muerte de manera inmediata.

cortes Auber Fernando Lora Cárdenas

De acuerdo con fuentes judiciales, alias ‘El Padre’ era catalogado como jefe militar de la subestructura ‘Carlos Daniel Fulaye Vargas’ y tercero al mando del GAO Clan del Golfo en este territorio.

Meses atrás, la Policía detalló que la subestructura ‘Carlos Daniel Fulaye Vargas’ estaba relacionada con al menos 17 homicidios cometidos entre 2024 y lo corrido de 2025 en Barranquilla y su área metropolitana, y mantenía alianzas delictivas mediante un esquema de ‘outsourcing’ criminal con el Grupo Delincuencial Organizado (GDO) Los Pepes, especialmente en lo relacionado con el tráfico de estupefacientes.

En el caso de Auber Fernando Lora contaba con antecedentes judiciales por delitos como porte ilegal de armas, hurto, uso de documentos falsos y rebelión.

Las primeras hipótesis apuntan a que el homicidio estaría relacionado con un ajuste de cuentas producto de disputas internas dentro de la misma organización criminal, aunque, según investigadores, no se descartaría que el crimen tendría relación con las disputas entre estructuras locales. Hay que señalar que en el sector donde ocurrió el crimen también tiene presencia el grupo delincuencial Los Costeños, según información de inteligencia.

En el lugar de los hechos fue hallada una vainilla calibre 9 milímetros, la cual hace parte del material probatorio recolectado. Las diligencias judiciales y la investigación quedaron a cargo del CTI, que adelanta labores para identificar y capturar a los responsables.