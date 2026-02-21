Un homicidio con arma de fuego se registró en la noche de este viernes 20 de febrero en el barrio Nueva Esperanza, etapa 3, en zona urbana del municipio de Soledad.

La víctima fue identificada como Andrés Felipe Coronado Caballero, de 28 años, quien perdió la vida tras ser atacado a tiros mientras se encontraba caminando por la zona en mención.

De acuerdo con la información preliminar, el hecho ocurrió en la diagonal 79 con carrera 6F, cuando el joven fue abordado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta, quienes sin mediar palabra accionaron un arma de fuego contra su humanidad y posteriormente huyeron del lugar.

Las autoridades indicaron que la víctima registraba una anotación en el sistema SPOA por el delito de aprovechamiento ilícito de recursos.

Según información oficial, el sector donde ocurrió el crimen presenta injerencia del grupo delincuencial organizado Los Costeños, por lo que no se descarta que el hecho esté relacionado con disputas criminales.

Los actos urgentes y la investigación quedaron a cargo del personal del CTI, que adelanta las diligencias necesarias para esclarecer los móviles del homicidio e identificar a los responsables.