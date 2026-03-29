En la noche del sábado 28 de marzo se registró un ataque sicarial en el municipio de Sabanalarga que dejó como saldo dos hombres muertos y otro más herido con arma de fuego.

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De acuerdo con el reporte de la Policía del Atlántico, la acción criminal iba dirigida a un hombre conocido con el alias de Corni, que es una de las víctimas mortales del hecho.

Según residentes del sector, sujetos armados que se movilizaban en una motocicleta ingresaron a una vivienda, ubicada cerca de la parroquia La Divina Misericordia, y le dispararon en repetidas ocasiones a alias Corni, dejándolo gravemente herido.

Al salir, los sicarios habrían decidido atentar contra otros dos sujetos en plena vía pública porque estos “ya les habían visto las caras” y no querían ser reconocidos como autores del asesinato de ‘Corni’. Esta versión está siendo investigada por las autoridades.

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El hombre que había sido baleado dentro de la vivienda fue trasladado a un centro asistencial para que el personal médico le salvara la vida, pero falleció esa misma noche debido a la gravedad de las heridas.

Uno de los lesionados en vía pública también murió en un hospital, mientras que el otro sigue recibiendo atención médica. “Según labores de verificación y recolección de información, estas personas no tenían relación con el objetivo del ataque”, indicó la Policía del Atlántico.

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Asimismo, informó que alias Corni registraba antecedentes judiciales como indiciado por los delitos de falsedad marcaria, porte de estupefacientes, hurto y concierto para delinquir.

Un equipo especial conformado por unidades de Policía Judicial e Inteligencia adelanta las investigaciones correspondientes para identificar y capturar a los responsables de este hecho.

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“La Policía Nacional rechaza estos hechos de violencia que afectan la tranquilidad ciudadana y reitera que las otras personas afectadas no tenían relación con el objetivo del ataque”, señala el reporte de las autoridades.

Por último, reiteró la invitación a la ciudadanía a brindar información que permita esclarecer lo ocurrido, a través de la línea 123 o los canales institucionales, garantizando absoluta reserva.