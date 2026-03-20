En las últimas horas se hizo viral un video de un ataque a tiros contra una residencia ubicada en el barrio San José, localidad Suroriente de Barranquilla.

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EL HERALDO tuvo acceso al registro gráfico que captó una cámara de seguridad durante los momentos que causaron preocupación y zozobra entre los moradores de este popular barrio de la ciudad.

De acuerdo con el material fílmico, los hechos ocurrieron hacia las 7:36 p. m., cuando un sujeto que se movilizaba a bordo de una motocicleta azul esgrimió un arma de fuego y realizó varios disparos contra la fachada de la vivienda.

En ese momento un joven se encontraba caminando justamente por la entrada de la vivienda y, por suerte o protección divina, resultó ileso mientras seguía caminando hacia su destino.

Una fuente de entero crédito reveló que, al parecer, el ataque iba dirigido contra un punto frío que está cerca de la vivienda y no contra el domicilio.

La comunidad exigió a la Policía Metropolitana de Barranquilla que, se identificara al pistolero y se redoblara el patrullaje en el sector, ya que se sienten atemorizados e inseguros.