La Policía Nacional en el departamento del Atlántico, viene desarrollando diferentes planes operativos y preventivos con el fin de atacar de manera directa en los delitos que afectan la seguridad ciudadana, es así que, a través su oferta institucional, materializó en las últimas horas, importantes capturas.

En el marco de diferentes operativos adelantados en los municipios de Baranoa, Tubará, Candelaria, Ponedera, Santo Tomás, Sabanalarga, entre otros, la Policía Nacional logró la captura de catorce personas por los delitos de lesiones personales, hurto, receptación, fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones, aprovechamiento ilícito de los recursos naturales no renovables, fuga de presos, uso de documento falso y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, entre otros, durante los operativos es aprendido un adolescente por el delito de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones.

Estas acciones hacen parte de la ofensiva institucional orientada a contrarrestar los delitos que afectan la seguridad y convivencia ciudadana en el departamento del Atlántico.

Los capturados y el aprehendido fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, y varios de ellos deberán responder ante la justicia con medida de aseguramiento en centros penitenciarios.

En operativos realizados en el municipio de Baranoa, la Policía Nacional materializa la captura de dos sujetos señalados como los presuntos responsables de agredir con arma de fuego a una mujer y a una adolescente de 25 y 17 años, en una vivienda del barrio Las Margaritas, luego de una riña.

Por último, fue capturado en el municipio de Baranoa, un hombre de 28 años, por el delito de receptación, quien conducía una motocicleta la cual figuraba en PDA con un reporte por hurto.

En otro operativo realizado en el barrio Primero de Mayo del municipio de Santo Tomás, fue capturado un hombre de 35 años, por los delitos de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones y receptación, a quien se le halla en su poder un arma de fuego tipo escopeta calibre 12, y se le incauta una motocicleta que figura como hurtada.

Uno de los procedimientos más relevantes se registró en el barrio San Miguel del municipio de Candelaria, donde fue capturado un hombre de 24 años de edad, por el delito de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones. a quien se le halló en su poder 01 arma de fuego tipo pistola de fabricación artesanal y fue dejado ante autoridad competente.

En otro resultado operativo, en el corregimiento de Campeche, fueron capturados dos hombres de 30 y 43 años por el delito de hurto, a quienes se le halló 08 canastillas plásticas tipo guacal y 2.500 pollos de purina engorde, los cuales fueron hurtados de una finca del ese sector.

En el municipio de Ponedera, fue capturado un hombre 18 años y aprehendido un adolescente de 17 años, a quienes se le halló en su poder un revólver calibre 38, por la vía Oriental.

“Estas acciones son el resultado de una presencia institucional dinámica y estratégica. Nuestra prioridad es garantizar un entorno seguro para todos los atlanticenses; por ello, mantenemos una lucha frontal contra el delito en cada municipio del departamento”, afirmó el coronel Eddy Javier Sánchez Sandoval, comandante departamento de Policía Atlántico.

La Policía Nacional continuará desarrollando acciones operativas y preventivas en todo el departamento del Atlántico, reafirmando su compromiso con la seguridad, la convivencia ciudadana y la lucha frontal contra el delito, e invitando a la comunidad a denunciar cualquier hecho que afecte la tranquilidad a través de las líneas institucionales.