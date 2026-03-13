La Fiscalía General de la Nación anunció que este viernes 13 de marzo lideró en Barranquilla una mesa técnica interinstitucional para analizar la situación del reclutamiento e instrumentalización de niños, niñas y adolescentes en la comisión de conductas delictivas, como homicidio, extorsión y tráfico de estupefacientes, en Barranquilla, Soledad, Malambo y Juan de Acosta (Atlántico).

Leer también: Hombre fue asesinado a tiros por sicarios en moto en Polonuevo

En la reunión estuvieron presentes representantes de la Policía, Procuraduría, Defensoría, ICBF, Secretaría de Seguridad y Alcaldía de Barranquilla.

Las autoridades revisaron durante la jornada las acciones que se vienen adelantando frente a esta problemática, “con el fin de fortalecer la articulación institucional en la protección de la niñez y la adolescencia.

Además, se discutieron políticas de prevención, la instalación de la mesa departamental de prevención, la activación de comités técnicos municipales y la implementación de jornadas interinstitucionales en los colegios.

“Las instituciones estamos trabajando de manera articulada para abordar la situación del reclutamiento e instrumentalización de menores de edad y fortalecer la prevención y judicialización de estas conductas”, señaló el director seccional de la Fiscalía en el Atlántico, Daniel Gómez Acuña.

En la mesa técnica estuvo el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla (MEBAR), el general Miguel Camelo; la defensora regional de la Defensoría del Pueblo en el Atlántico, Carolina Gómez; el procurador regional, Javier Bolaños; el asesor de seguridad de la Alcaldía de Barranquilla, Tahir Rivera; así como Carmen Miranda, directora regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), además de fiscales de URPA, UENNA, CAIVAS y el programa Futuro Colombia.

Importante: Identifican a presunto ‘cobradiario’ asesinado en el sector El Boliche

La próxima semana se adelantará una mesa técnica con la participación de autoridades departamentales y locales, con competencias en la protección de la niñez y la adolescencia, con el fin de continuar reforzando la articulación institucional y las estrategias de prevención frente a esta problemática.