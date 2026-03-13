Un hombre identificado como Luis Manuel de la Rosa Reyes, de 36 años, fue asesinado a bala en la tarde de este viernes 13 de marzo en el municipio de Polonuevo.

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De acuerdo con información suministrada por las autoridades, hacia la 1:00 de la tarde la víctima fue abordada por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta.

Sin mediar palabra, el parrillero desenfundó un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones, para luego huir a toda velocidad con rumbo desconocido.

De la Rosa Reyes falleció en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las heridas ocasionadas por arma de fuego.

EL HERALDO conoció por una fuente judicial, el hombre había recuperado su libertad el pasado martes 3 de marzo, luego de permanecer preso.

Los móviles del crimen son materia de investigación por parte de unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), que adelantan labores de inteligencia para esclarecer lo sucedido e identificar y capturar a los responsables.