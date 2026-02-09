Polonuevo volverá a encender sus calles al ritmo del tambor este miércoles 11 de febrero, cuando desde las 6:30 de la tarde se dé inicio a la X Guacherna Departamental ‘Bersy Forero’, uno de los eventos que marcan la agenda del Carnaval del Atlántico en los municipios.

La jornada, organizada por la Alcaldía de Polonuevo y la Junta del Carnaval local, reunirá comparsas, disfraces colectivos y grupos folclóricos provenientes de distintos puntos del departamento, que desfilarán mostrando danzas, ritmos y expresiones propias de la tradición Caribe. Se espera la asistencia de cerca de 2.000 personas.

La guacherna rendirá homenaje a los hacedores culturales del municipio y a la memoria de Bersy Forero, figura ligada al fortalecimiento de esta manifestación, que este año completa una década de realización continua. Al frente del desfile estarán la embajadora del Carnaval del Atlántico, Stefany Martínez Barceló, y la reina central del Carnaval de Polonuevo, Keiny Ojito, acompañadas por autoridades locales y gestores culturales.

Con el paso de los años, la Guacherna Departamental de Polonuevo se ha consolidado como un espacio para la circulación de expresiones tradicionales del carnaval en el sur del Atlántico, convirtiéndose en un punto de encuentro para comunidades, artistas y visitantes que encuentran en este desfile una muestra del carnaval vivido desde los municipios.

El evento hace parte de la Ruta de la Tradición, una agenda que agrupa celebraciones carnavaleras en distintos territorios del departamento y que busca visibilizar los procesos culturales locales, fortalecer la participación comunitaria y proyectar el Carnaval del Atlántico más allá de su capital.

Desde la organización local destacan que la guacherna no solo dinamiza la vida cultural del municipio durante la temporada de carnaval, sino que también impulsa el turismo, el comercio y el reconocimiento de los saberes tradicionales que se transmiten de generación en generación y engrandecen la fiesta.