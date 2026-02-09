Barranquilla volvió a celebrar la diversidad de la fiesta. El Carnaval Gay 2026 tomó las calles y los escenarios de la ciudad como una gran fiesta abierta, donde la alegría, la libertad y la expresión cultural fueron protagonistas.

Organizado por la Corporación Autónoma del Carnaval Gay de Barranquilla y del Atlántico, el evento convocó tanto a integrantes de la comunidad LGBTIQ+ como a ciudadanos que viven el Carnaval de Barranquilla desde sus múltiples manifestaciones, en una celebración que mezcló arte, identidad y mensaje social.

Cortesía

Miles de artistas desfilaron en comparsas y grupos de fantasía que, a través del color y la alegoría, propusieron reflexiones sobre la igualdad, el respeto y el reconocimiento de la diversidad humana, en un verdadero cruce de culturas y miradas.

El desfile, liderado por Jairo Enrique Polo Altamar, presidente de la corporación organizadora, partió desde la carrera 44 con calle 70 y avanzó entre aplausos y ovaciones, dejando ver disfraces inspirados en el arte, el medioambiente, la cultura popular y distintas realidades de la vida nacional.

La celebración se trasladó luego a la plaza de La Paz, escenario de la coronación de Coryna Anaya y Kayro González como reyes centrales del Carnaval Gay 2026, durante el espectáculo ‘Lucero, un sueño hecho realidad’, que reunió a cerca de 20 mil personas. El acto contó con la presencia de la reina del Carnaval de Barranquilla 2026, Michelle Char, y de los reyes del Carnaval de la 44, Sharon Hurtado y Luis Mauricio Aragón.