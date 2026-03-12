Un juez penal especializado de conocimiento de Barranquilla condenó a 26 años y 4 meses de prisión a Jorge Eliécer Díaz Collazos, conocido con el alias de ‘Castor’, señalado cabecilla del grupo delincuencial autodenominado ‘Los Costeños’, tras aceptar su responsabilidad en 95 homicidios selectivos y múltiples ataques armados ocurridos en Barranquilla y Soledad, Atlántico.

La decisión judicial se dio luego de que el procesado suscribiera un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, tal y como lo reveló en primicia EL HERALDO, mediante el cual reconoció su participación en una serie de acciones sicariales registradas entre 2014 y 2024, que además dejaron 38 personas heridas.

De acuerdo con la investigación adelantada por fiscales de la Delegada para la Seguridad Territorial y de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, Díaz Collazos habría ordenado los asesinatos como parte de una confrontación violenta con otras estructuras delictivas por el control de las rentas ilegales en el área metropolitana de Barranquilla.

El fallo lo declara responsable de los delitos de homicidio y homicidio en grado de tentativa, ambas conductas agravadas, así como de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; fabricación, tráfico y porte de armas o municiones de uso restringido o privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos; y amenazas contra servidor público.

Durante el proceso investigativo también se conoció un episodio ocurrido en 2023, en el que alias ‘Castor’ habría intimidado a un funcionario de la Fiscalía mediante mensajes enviados por una aplicación de mensajería instantánea, en represalia por las actuaciones judiciales adelantadas contra la organización criminal.

Las autoridades señalaron que la sentencia representa un avance en las acciones judiciales contra las estructuras criminales que han protagonizado hechos violentos en Barranquilla y su área metropolitana durante la última década.