Con un equipo reforzado de fiscales y policías judiciales, la Fiscalía General de la Nación anunció mediante una rueda de prensa realizada este miércoles 4 de marzo en la Torre Manzur, sobre el amplio despliegue institucional para acompañar y vigilar el desarrollo de las elecciones del próximo domingo 8 de marzo en el departamento del Atlántico.

Leer más: Caso de las hermanas Hernández: ofrecen hasta $20 millones por información sobre otros implicados

El director seccional, Daniel Gómez Acuña, explicó que la estrategia se enmarca en la Resolución 0047 del 19 de febrero, expedida por la fiscal general, la cual ordena priorizar la judicialización de conductas que atenten contra la transparencia de los certámenes democráticos.

“Vamos a estar atentos y presentes en todos los municipios del departamento para que las personas conozcan los canales de denuncia y podamos actuar de manera inmediata ante cualquier delito electoral”, señaló el funcionario durante la rueda de prensa.

Municipios priorizados

De acuerdo con el mapa de riesgo electoral, la Fiscalía priorizó a Barranquilla y Soledad. No obstante, también habrá especial vigilancia en Malambo, Galapa, Puerto Colombia y Baranoa.

En Barranquilla, la URI Centro contará con ocho fiscales seccionales disponibles para atender delitos electorales y actos urgentes, como capturas en flagrancia, incautaciones y solicitudes de allanamientos.

En Soledad se dispondrán de cuatro fiscales exclusivamente para delitos electorales, además de fiscales de apoyo en caso de ser requeridos. En Sabanalarga, el equipo de la URI atenderá tanto ese municipio como otras localidades cercanas donde no hay sede permanente.

Refuerzo especializado y delitos informático

Adicionalmente, se creó un grupo de 10 fiscales especializados que estarán en disponibilidad en la sede central para resolver dudas jurídicas y autorizar actuaciones urgentes durante la jornada.

La entidad también activó el equipo especializado en delitos informáticos ante posibles afectaciones a los sistemas de la Registraduría, especialmente durante el escrutinio.

El director advirtió que entre las conductas más recurrentes en este tipo de jornadas se encuentran el constreñimiento al elector, el fraude al sufragante, la corrupción al sufragante, la suplantación y la posible transhumancia en municipios fronterizos con otros departamentos.

263 funcionarios del CTI en las calles

En total, 263 funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) estarán desplegados en el departamento, con mayor concentración en Barranquilla y Soledad.

Habrá presencia tanto visible como encubierta en los puestos de votación, en coordinación con la Policía Metropolitana y el Departamento de Policía Atlántico, con el fin de detectar comportamientos atípicos como compra de votos, retención de cédulas, transporte irregular de electores o entrega de dinero y dádivas.

Asimismo, se anunció el uso de drones para apoyar labores de vigilancia en puntos estratégicos.

Canales de denuncia habilitados

La Fiscalía recordó que estarán habilitados los puntos de recepción de denuncias en la URI Centro y en el CAI de La Cordialidad, en Barranquilla, así como el CAF en Soledad y las sedes en los demás municipios.

“Queremos que la comunidad tenga claro que la Fiscalía está en las calles y que puede denunciar de manera inmediata cualquier irregularidad”, concluyó Gómez Acuña, reiterando que las actuaciones se realizarán respetando la reserva de los procesos, pero con prioridad absoluta a los delitos electorales durante la jornada democrática.