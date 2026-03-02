Como Walter Esneider Arroyave Bonett, de 24 años, fue identificado el hombre que fue asesinado este domingo 1 de marzo en el barrio El Bosque de Barranquilla.

De acuerdo al informe preliminar de la Policía, el hecho ocurrió a las 6:00 de la tarde, en la carrera 8 con calle 77. Arroyave se encontraba departiendo cerca de su vivienda y fue abordado por dos hombres en una motocicleta; uno de ellos sacó un arma de fuego y la accionó varias veces en contra de su humanidad.

El informe también señala que la víctima tenía cuatro anotaciones judiciales en SPOA por los delitos de falsedad marcaria, hurto, porte ilegal de armas de fuego y lesiones personales.

Testigos y allegados al hombre asesinado especulan que el atentado fue cometido con un ajuste de cuentas.

De igual manera se supo que en la zona tiene injerencia ‘los Pepes’. La Policía ya empezó las investigaciones gracias a testimonios y a videos de cámaras de seguridad para dar con el paradero de los responsables.

Feminicidio en Pinar del Río: adulta mayor fue asesinada por su pareja sentimental

En la mañana de este domingo 1 de marzo, a eso de las 11:00 a.m., fue reportado el feminicidio de María de los Reyes Herrera Ospino, de 61 años, al interior de su habitación en el sector conocido como ‘Altos del Río’.

Según los primeros reportes, los hechos se registraron tras una presunta discusión sostenida durante la madrugada entre la víctima y su pareja sentimental.

Por otro lado, familiares de Herrera Ospino indicaron a las autoridades que el presunto responsable habría sido su pareja, a quien observaron salir por última vez de la vivienda tras el incidente.

Las autoridades locales han iniciado las investigaciones correspondientes y se adelanta la verificación de cámaras de seguridad en los alrededores del barrio para esclarecer los hechos.

La comunidad de Altos del Río se encuentra consternada ante este lamentable suceso, mientras las autoridades insisten en mantener a disposición cualquier información que pueda contribuir a la investigación.