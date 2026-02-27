Las balas sonaron con fuerza durante la noche de este jueves en el barrio Los Ángeles II, anunciando consigo un nuevo hecho de sangre en el Suroccidente de Barranquilla.

Aquellos proyectiles, disparados por unos sicarios a pie, sesgaron la vida de un hombre identificado como Luis Eduardo Sarabia Díaz, de 35 años, e hirieron a Luis Eduardo Gallego Berdugo.

De acuerdo con el reporte suministrado por la Policía, hacia las 9:13 p. m., las víctimas se encontraban en la terraza de una casa ubicada en la calle 112 con carrera 12, mientras consumían estupefacientes.

En ese momento, dos sujetos que iban a pie se acercaron hasta la reja de la residencia y, sin mediar palabra, les propinaron varios disparos. Sarabia quedó tendido en el piso, falleciendo en el lugar de los hechos.

Por otro lado, Gallego Berdugo alcanzó a ser trasladado hasta un centro asistencial, donde permanece bajo pronóstico reservado.

EL HERALDO conoció por medio de una fuente judicial que el hoy occiso registraba dos anotaciones judiciales por los delitos de hurto y tráfico de estupefacientes. Asimismo, el lesionado presenta seis anotaciones por los delitos de porte ilegal de armas de fuego, hurto y tráfico de estupefacientes.

La Policía Metropolitana de Barranquilla adelanta una investigación para esclarecer los móviles de este crimen.