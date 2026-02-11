El Grupo de Desaparecidos de Seccional Atlántico de la Fiscalía divulgó en las últimas horas dos circulares de búsqueda con información de dos hombres desaparecidos en la localidad Suroccidente de Barranquilla, en distintos contextos.

En el primero de los casos se trata de la desaparición de Fernando Vega Salgado, de 57 años de edad, quien salió de su vivienda, en el barrio El Valle, desde el pasado 5 de febrero.

“Informa la reportante que la persona (Vega Salgado) se encontraba en su casa ubicada en el barrio El Valle de Barranquilla. Los familiares le recomiendan que se desplazara hasta el Paso Nazaret para que recibiera atención médica por una lesión que tiene en el hombro izquierdo, y después de ese momento se desconoce su paradero”, se lee textualmente en el documento oficial.

Sobre los rasgos de Vega Salgado, la autoridad señaló que este mide 1,65 metros de estura; es de contextura delgada; de piel morena, cabello negro corto crespo y canoso; ojos medianos, boca mediana y nariz ancha.

Fiscalía Fernando Vega Salgado

En el momento de su desaparición estaba vestido con pantalón de color beige, camiseta de color rojo, zapato tenis negros y gorra de color negro.

En el segundo caso, la Fiscalía reporta a través de una circular la desaparición de Jamer Romero Fonseca, un hombre salió de su casa desde el pasado sábado 15 de enero, en el barrio Evaristo Sourdis.

“Mide 1,72 centímetros de estatura aproximadamente, de contextura robusta, piel morena, cabello de color negro, corto y crespo; ojos medianos de color café, nariz recta, boca mediana, labios delgados. Diente frontal partido”, detalla la Fiscalía.