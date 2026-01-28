La Fiscalía General de la Nación judicializó a tres hombres, que en hechos diferentes, estaría involucrados en agresiones sexuales a menores de edad en Candelaria y Soledad.

Fiscales adscritos a la Seccional Atlántico los imputaron de acuerdo con su responsabilidad individual, por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales abusivos con menor de 14 años, ambas conductas agravadas.

El primer caso se registró en una finca y en un inmueble del barrio El Cambuche, en Candelaria. El capturado, de 39 años, quien además se desempeñaba como administrador del lugar, en diciembre de 2022 y febrero de 2023, al parecer, agredió sexualmente a un menor de 13 años.

Uniformados de la Policía Nacional materializaron su captura en la vía que conduce al corregimiento de Cascajal, en jurisdicción de Ponedera.

En un segundo hecho, ocurrido el 13 de octubre de 2018 en la terraza de una vivienda ubicada en el sector de Soledad 2000, la víctima, de 8 años, habría sido sometida a tocamientos, por un conocido de la familia de 70 años.

La captura fue realizada por funcionarios de la Policía Nacional, en cumplimiento de una orden judicial.

Finalmente, en junio de 2010, en Soledad, otro de los imputados, de 69 años, habría aprovechado la ausencia de su pareja sentimental para, presuntamente, hacerle tocamientos a una menor de edad de 7 años. Esta persona, fue capturada en Valledupar (Cesar).

Todos los procesados fueron afectados con medidas de aseguramiento en centro carcelario.