Luego de los recientes hechos violentos ocurridos el pasado sábado 24 de enero en el barrio San Carlos, de Puerto Colombia, el alcalde Plinio Cedeño Gómez lideró un Consejo Extraordinario de Seguridad con el objetivo de establecer medidas que permitan seguir contrarrestando la criminalidad en el territorio, toda vez que, gracias a la reacción inmediata de las autoridades, se logró la captura de los tres presuntos responsables del doble homicidio registrado.

Cabe reseñar que el pasado fin de semana, hacia la 1:15 de la tarde, criminales llegaron hasta la carrera 11 con calle 7, en el barrio San Carlos, y allí segaron a tiros las vidas de los primos Hans Acosta Suárez, de 50 años de edad, y Erasmo Viloria Suárez, de 48, mientras permanecían en la terraza de un domicilio.

Redes Sociales Erasmo Viloria Suárez, de 48 años y Hans Acosta Suárez, de 50 años de edad.

Sin mediar palabra, los agresores dispararon en repetidas ocasiones contra los hombres y posteriormente huyeron del lugar.

De acuerdo con lo manifestado por el mandatario de los porteños, a través de la estrategia ‘Plan Candado’ y gracias a la información de la comunidad, se dieron los resultados antes mencionados: “Puerto Colombia es un territorio de gente buena y trabajadora, y nuestro compromiso es garantizar la seguridad de todos, una vez ocurrieron los hechos logramos direccionar y obtener de manera inmediata estos resultados, que, además, permitieron la incautación del vehículo en el que se movilizaban y habrían cometido dicho delito”.

Hay que señalar que, hasta el momento, la Policía Metropolitana de Barranquilla no ha entregado información sobre los sospechosos.

Cedeño añadió que “se sigue trabajando en la investigación de estos hechos y en la implementación de las Caravanas Mixtas de Seguridad junto al Ejercito Nacional, la Policía Nacional y su grupo GOES, y Migración Colombia, en todo el territorio”.

Sobre los móviles del doble homicidio se dijo de manera preliminar que se habría cometido en retaliación por la muerte de un hombre identificado como Javier Carrillo Mieles, ocurrido días atrás en el mismo municipio.

Al Consejo Extraordinario de Seguridad asistieron el coronel Berlín Villarreal, comandante Operativo de la Policía Metropolitana; el comandante del Distrito 1 de Policía Metropolitana, Julián Rodríguez; comandante de la Estación de Policía de Puerto Colombia, teniente Andrea Salcedo; comandante del Batallón de Policía Militar, teniente Omar Hernández; Daniel Acuña, director seccional de Fiscalía; José Luque, secretario del Interior de la Gobernación del Atlántico; Francisco Cante, director regional de Migración Colombia; agentes del Gaula, CTI y la Unidad Nacional de Protección.

Es válido destacar que, por medio del trabajo articulado que se lidera por directrices del mandatario Plinio Cedeño desde la Oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana, durante el 2025 se logró la reducción significativa en delitos como homicidio, hurto, extorsión y delitos que afectan al comercio, arrojando un total de 251 capturas, de las cuales 238 fueron en flagrancia y 13 por orden judicial.

Asimismo, de estas capturas 8 se dieron por el delito de homicidio y se logró, además, la incautación de 34 armas de fuego.