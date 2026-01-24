Dos hombres fueron asesinados a bala en horas de la tarde de este sábado 24 de enero en el barrio San Carlos de municipio de Puerto Colombia, en jurisdicción del área metropolitana de Barranquilla.

El ataque ocurrió aproximadamente a la 1:15 p. m. en la carrera 11 con calle 7, cuando, según información suministrada por la patrulla de vigilancia, las víctimas se encontraban en la terraza de un domicilio y fueron abordadas por sujetos que se movilizaban en motocicletas. Sin mediar palabra, los agresores dispararon en repetidas ocasiones contra los hombres y posteriormente huyeron del lugar.

Ambas víctimas, de sexo masculino y aún sin identificar, fallecieron en el sitio debido a la gravedad de las heridas causadas por arma de fuego, de acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades.

Las primeras hipótesis indican que este doble homicidio estaría relacionado con un hecho de sangre ocurrido días atrás en el mismo municipio, en el cual perdió la vida un hombre presuntamente vinculado a una estructura delincuencial local conocida como ‘Los del Pueblo’. Este grupo, según las autoridades, mantiene una disputa por el control del expendio de drogas en la zona con el grupo armado ilegal Clan del Golfo.

Peritos de la Sijín realizaron el levantamiento de los cuerpos e iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos e identificar a los responsables.