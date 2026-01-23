Un nuevo hecho de violencia sacudió la tarde de este viernes 23 de enero al barrio San Felipe, localidad Suroccidente de Barranquilla, donde un joven mecánico de 28 años fue asesinado a tiros mientras se encontraba en plena vía pública.

Leer también: Asesinan a balazos a un hombre en sector de restaurantes junto a la Intendencia Fluvial

Según los testigos que se encontraban por el sitio, unos sujetos armados que se movilizaban en una motocicleta interceptaron a la víctima, identificada preliminarmente como Sebastián de Jesús Villada, un mecánico del sector, a quien le dispararon en repetidas ocasiones, causándole heridas que le ocasionaron la vida en el sitio de los hechos.

El homicidio ocurrió alrededor del mediodía de este viernes en la intersección de la calle 70C con carrera 22.

Testigos aseguraron que, después de efectuar los disparos, los responsables huyeron rápidamente del lugar con dirección desconocida, mientras los vecinos alertaban a las autoridades y a los servicios de emergencias.

Hasta el momento se desconoce el móvil exacto del crimen, aunque las autoridades no descartan ninguna línea investigativa, incluyendo ajustes de cuentas o acciones de sicariato, y aseguraron que continuarán con las labores para identificar y capturar a los responsables.

Este homicidio se suma a la creciente ola de hechos violentos que se han registrado en Barranquilla y su área metropolitana en las últimas semanas, reflejando la preocupación por la persistencia de la violencia armada en distintos sectores de la ciudad.