En la tarde de este sábado 10 de enero fueron atacados a bala dos hombres que se encontraban en un establecimiento comercial, ubicado cerca a la Troja, exactamente en la calle 74 con carrera 44.

De acuerdo a información preliminar, uno de ellos recibió varios impactos de arma de fuego en su cabeza y fue trasladado a un centro asistencial. Se desconoce su estado de salud.

La otra víctima quedó también herida. Las autoridades investigan los móviles del suceso.

Según testigos, el hombre que habría resultado gravemente herido es el ‘El Mono’, quien sería prestamista. Además, señalaron que un sicario, sin mediar palabra, llegó hasta donde los hombres estaban departiendo y les disparó para luego darse a la fuga.

Al parecer, un vehículo estaba esperando al presunto sicario sobre la carrera 45.