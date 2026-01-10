En una Unidad de Cuidados Intensivos se encuentra un menor de edad, tras sufrir un accidente de tránsito en el municipio de Malambo (Atlántico), al parecer, por un descuido, según narran sus propios familiares.

De acuerdo con el reporte preliminar, los hechos ocurrieron en el barrio El Concord, precisamente sobre el bulevar, en la población en mención, cuando el niño corrió hacia la carretera, siendo arrollado por un vehículo.

De inmediato, los seres queridos del menor lo auxiliaron y lo trasladaron de inmediato a un centro asistencial cercano, donde permanece en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), en delicado estado de salud, aunque respondiendo de manera positiva a las atenciones médicas.

Si bien el siniestro ocurrió a mediados de esta semana, la progenitora Naidalin Ortega Madera ha emprendido una campaña, a través de las redes sociales, a modo de “servicio social”, solicitando donaciones en especie, tales como pañales, pañitos húmedos e insumos básicos para el cuidado del menor.

Este mensaje ha sido replicado por los internautas, especialmente en la red social Facebook.

Llamado a reforzar el cuidado

En los últimos días, las autoridades han hecho un llamado a reforzar el cuidado de los menores en las viviendas. A propósito del caso del niño quemado con gasolina en una vivienda de Soledad, también ocurrido esta semana, la Alcaldía municipal envió un mensaje a los adultos, precisamente pidiendo que se evite descuidar a los pequeños.

El reporte más reciente de la Secretaría de Salud indicó que el menor con quemaduras de segundo y tercer grado se encontraba evolucionando satisfactoriamente.