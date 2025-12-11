Con una resolución, de fecha del pasado 5 de diciembre, la Presidencia de la República dejó establecido de manera oficial los acercamientos de carácter exploratorio de paz entre las estructuras criminales ‘los Pepes’ y ‘los Costeños’, cuyos jefes visibles, Digno Palomino y Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, ya habían dado muestras de este asunto a través de una tregua firmada hace un par de meses.

Según lo conocido por EL HERALDO, el documento faculta a unos funcionarios del alto Gobierno en específico para que avancen hacia eventuales diálogos con los jefes de dichas estructuras y se analice la posibilidad de esa voluntad de dejar las armas.

“Estos delegados deberán actuar bajo instrucciones directas del presidente de la República y con estricta confidencialidad sobre el desarrollo de los acercamientos”, reza el documento.

Hay que reseñar que el pasado 2 de octubre, desde la cárcel La Picota de Bogotá, los dos máximos cabecillas de las estructuras criminales con arraigo en Barranquilla, ‘los Costeños’ y ‘los Pepes’, se dieron un apretón de manos y ambos anunciaron un cese de actividades criminales en este territorio que se extendería hasta el 20 de enero de 2026.

La acción sellaba un acuerdo de mantener una tregua temporal en homicidios, hurtos, actividades extorsivas, entre otras conductas delictivas, como gesto inicial de voluntad de paz y desescalamiento del conflicto en Barranquilla y el Atlántico.

“Procesos de paz urbanos”

Días antes de conocerse la resolución para los diálogos exploratorios entre ‘Pepes’ y ‘Costeños’, el presidente Gustavo Petro afirmó desde el Valle del Cauca que el Gobierno nacional apoyará la estrategia de convivencia ‘Buenaventura, potencia de la vida en Paz Total’, y planteó que este proceso de paz urbana, que ha derivado en una reducción considerable de homicidios en este puerto del Pacífico, se extienda a otras regiones del país con problemáticas de violencia.

“Vamos a meternos, por tanto, en este proceso inédito y a hacer las transformaciones que el mismo Gobierno necesita en su interior para cumplir con lo que se acuerde. Si aquí se cumple, esto se extenderá a Barranquilla, a Cartagena, a Montería, se extenderá a Tumaco, se extenderá a las barriadas populares de Medellín, de Cali, de Bogotá. Aquí nace un faro para alumbrar las posibilidades de Colombia”, resaltó el Jefe de Estado.